Un teaser pour Dune: Prophecy, la série sur les sœurs Harkonnen et le Bene Gesserit

Legendary TV et la plateforme de streaming Max dévoilent un teaser de la série télévisée Dune: Prophecy.

Tl;dr La teaser de Dune: Prophecy est sortie.

L’intrigue se déroule avant Dune et se centre sur l’établissement du Bene Gesserit.

La série télévisée montrera différents aspects de l’univers d’Arrakis.

Dune: Prophecy sortira cet automne.

Dune: Prophecy, un retour aux origines

Le premier aperçu de Dune: Prophecy est enfin arrivé. Cette nouvelle série, qui se déroule bien avant les événements que nous avons pu voir dans Dune de Denis Villeneuve, met en lumière deux sœurs, Valya (Emily Watson) et Tula (Olivia Williams). Elles sont les piliers fondateurs du Bene Gesserit, un groupe quasi religieux de l’univers Dune, formé pour résister à la Voix et doté de multiples capacités mystiques, dont la maîtrise de leur propre fertilité.

Un voyage dans le temps

Le teaser dévoilé par Max nous plonge dans l’univers de Dune: Prophecy, situé “10 000 ans avant la naissance de Paul Atreides“. Elle nous conduit à l’origine de la confrérie Bene Gesserit et à leur ascension vers le pouvoir qui “a un prix“.

Des personnages familiers et de nouveaux horizons

Dune: Prophecy, bien qu’étant un préquel se déroulant des années avant Dune, comporte de nombreux éléments familiers aux amateurs de l’univers cinématographique d’Arrakis. On y retrouve bien sûr le Bene Gesserit, mais aussi les Harkonnens, dévoilant ainsi différents aspects des groupes sociaux d’Arrakis. Les vaisseaux spatiaux noirs épurés rappellent également ceux apparus dans Dune et Dune: Part Two. Une scène du trailer montre deux personnages se battant avec des boucliers holographiques, similaires à ceux des films de Denis Villeneuve.

Si Dune: Prophecy s’ancre dans l’univers de Dune créé par Frank Herbert, il ne semble pas être directement basé sur l’un de ses livres. Cela pourrait être bénéfique pour l’adaptation à l’écran de Dune, car cela donnerait à la série plus de liberté pour s’approprier les éléments créés par Herbert. L’un des points forts de la franchise Dune est en effet sa construction d’univers. Dune: Prophecy contribuera à cela, en élargissant l’univers de Dune grâce à de nouveaux personnages.

L’attente avant la sortie

Il faudra probablement attendre un certain temps avant que Dune: Messiah, le prochain film de Denis Villeneuve faisant suite à Dune: Part Two, ne sorte. Avec une sortie prévue pour cet automne, Dune: Prophecy devrait aider les fans à patienter jusqu’au troisième film du réalisateur Denis Villeneuve. Dune: Part Two ayant reçu des critiques élogieuses, les attentes seront élevées pour Dune: Prophecy. Heureusement, le teaser est prometteur et offre un aperçu du vieux monde d’Arrakis.