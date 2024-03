Denis Villeneuve ne réalisera pas Dune 3 sans surmonter un grand défi

Le réalisateur canadien à l'origine de la nouvelle adaptation cinématographique du célèbre roman Dune de science-fiction de l'écrivain Frank Herbert évoque le potentiel développement d'un troisième film.

Tl;dr Denis Villeneuve envisage une troisième partie pour Dune au cinéma.

Il ne s’engagera que si le film est meilleur que la deuxième partie.

Denis Villeneuve a passé six ans sur la franchise Dune.

L’histoire de Dune: Part Three devrait être plus intense.

Une troisième partie pour Dune ?

Le réalisateur Denis Villeneuve a partagé ses réflexions sur une éventuelle troisième partie pour le film Dune avec Timothée Chalamet et Zendaya. Avant même la sortie du très attendu Dune: Part Two, des rumeurs circulaient sur une troisième partie. Les deux premiers films, tous deux réalisés par le canadien Denis Villeneuve, ont connu un succès critique et commercial retentissant. La suite récente a adapté la seconde moitié du roman original de Frank Herbert, Dune. Cependant, la fin du film ouvre directement sur le deuxième livre de la série, à savoir Dune Messiah. Malgré les perspectives prometteuses d’un troisième film, Denis Villeneuve n’a pas encore totalement adhéré à l’idée.

Dune: Part Three, les conditions pour qu’il voit le jour

Denis Villeneuve a révélé dans une interview avec Empire qu’il n’avancerait sur Dune: Part Three qu’à une seule condition. Il a expliqué qu’il pourrait être bénéfique de prendre du recul par rapport à la franchise, ayant passé les six dernières années plongé dans cet univers. Denis Villeneuve veut que Dune: Part Three soit meilleur que Partie Two, sans quoi il ne le fera tout simplement pas. Voici sa déclaration :

Je pensais qu’il était bon d’avancer juste après la première partie. Nous étions déjà en train de concevoir, d’écrire, etc… Mais cela signifie aussi que pendant six ans, j’étais constamment sur Arrakis, et je pense qu’il serait sain de prendre un peu de recul. D’abord, s’assurer que nous avons un scénario solide. Ce que je veux éviter, c’est de ne pas être prêt. Je ne l’ai jamais fait, et maintenant je sens que cela pourrait être dangereux à cause de l’enthousiasme. Nous devons nous assurer que toutes les idées sont sur papier. Si nous revenons, cela doit être réel, cela doit être pertinent, si jamais je fais Dune Messiah, c’est parce que ce sera mieux que la deuxième partie. Sinon, je ne le fais pas.

Les enjeux de Dune: Part Two

La troisième partie de Dune, si elle voit le jour, devrait naturellement être plus grande que les films précédents. L’histoire de Dune Messiah est sans doute plus significative et impactante que celle de Dune car elle explore en profondeur le règne compliqué de Paul Atreides sur l’empire, avec des guerres saintes, des complots et une plongée dans les dangers que posent les figures messianiques. De plus, Denis Villeneuve a légèrement dévié du livre, laissant penser que Chani pourrait avoir un rôle plus important dans le troisième film que dans le matériel source.