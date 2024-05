“Le Seigneur des Anneaux: Les Anneaux de Pouvoir” dévoile la date de sortie de la Saison 2 dans sa nouvelle bande-annonce

La deuxième saison débarquera le 29 août, où l'on verra Sauron renforcer son emprise sur la Terre du Milieu, comme le dévoile la bande-annonce. Alors, prêt à vous lancer dans cette nouvelle aventure épique ?

Tl;dr Le Seigneur des Anneaux d’Amazon, à la fois acclamé et contesté.

La deuxième saison dévoile un premier trailer et une date de sortie.

Warner Bros. Discovery annonce un nouveau film pour 2026.

Semaine chargée pour la franchise avec une nouveauté Lego.

Une seconde saison pour Le Seigneur des Anneaux d’Amazon

Au grand dam de certains fans, qui auraient préféré voir Amazon jeter aux oubliettes la première saison et recommencer à zéro, il faut désormais compter avec une seconde saison de Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir. Et oui, le premier trailer est déjà là, officialisant sa sortie pour le 29 août.

Des batailles épiques et des créatures effrayantes

En tant que grand amateur du Seigneur des Anneaux, même si la première saison ne m’a pas paru indispensable, j’apprécie la tournure que prennent les choses dans cette deuxième saison. On y aperçoit des promesses de batailles épiques et des créatures inquiétantes, alors que Sauron, tantôt sous sa forme “agréable”, tantôt sous son apparence effrayante, commence à resserrer son étau sur la Terre du Milieu. Notons aussi une attention particulière portée à la confection des anneaux de pouvoir en collaboration avec Celebrimbor.

Trois épisodes pour une première salve

Amazon annonce que les trois premiers épisodes seront disponibles le 29 août, puis les autres suivront chaque semaine. Comme pour la première saison, celle-ci comptera huit épisodes au total.

Un nouveau film en préparation

Par ailleurs, moins d’une semaine après cette annonce, Warner Bros. Discovery a révélé le projet d’un nouveau film Le Seigneur des Anneaux, qui sortira en salles en 2026. Intitulé provisoirement The Hunt for Gollum, ce film mettra en scène et sera dirigé par Andy Serkis, qui a incarné Gollum dans les trilogies Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit de Peter Jackson.

Un univers distinct, mais des points communs

Bien que ce film soit ancré dans l’univers créé par Jackson, la série d’Amazon reste une entité à part. Cependant, quelques similitudes subsistent : par exemple, le tournage de la première saison de Les Anneaux de Pouvoir a eu lieu en Nouvelle-Zélande, comme les films de Jackson, et c’est Howard Shore, le compositeur des six films de la Terre du Milieu, qui a écrit le thème principal de la série d’Amazon.

Et pour couronner le tout, Lego vient de lancer un incroyable ensemble Barad-Dur. Une semaine chargée pour l’univers du Seigneur des Anneaux !