The Witcher sur Netflix : Liam Hemsworth commence le tournage

Alors que la production de la saison 4 de The Witcher est officiellement lancée, la plateforme de streaming Netflix annonce un renouvellement de la série télévisée pour une cinquième saison qui sera la dernière.

La série fantastique de Netflix, The Witcher, entame sa quatrième saison avec un nouveau visage bien connu à la tête de l’affiche : Liam Hemsworth, star de The Hunger Games. Le personnage du sorceleur Geralt de Riv, auparavant incarné par Henry Cavill, s’apprête à vivre de nouvelles aventures.

It's official, The Witcher season 4 is in production. But that's not all, we're already planning season 5, which will be the final season and bring this epic show to a fitting conclusion. See you on The Continent. pic.twitter.com/c0ilUCWYkF

— The Witcher (@witchernetflix) April 18, 2024