Cet acteur de l’Arrowverse devrait rejoindre le prequel de Star Wars: La Menace Fantôme

Selon un nouveau rapport, un acteur phare de l'Arrowverse rejoindra la distribution de "The Acolyte", la nouvelle série Star Wars en live-action qui sera diffusée sur Disney+. Quel rôle pourrait-il bien jouer ?

Tl;dr David Harewood rejoint le casting de la série “The Acolyte”.

Le rôle de Harewood dans la série reste inconnu.

La série “The Acolyte” se déroule avant “The Phantom Menace”.

La série explorera une époque largement inconnue de l’univers Star Wars.

Un acteur de l’Arrowverse rejoint le casting de The Acolyte

David Harewood, célèbre pour son rôle de “Martian Manhunter” dans l’univers de DC Comics “Arrowverse”, est le dernier ajout au casting de la nouvelle série Star Wars, The Acolyte, qui sera diffusée sur Disney+. Cette information a été révélée par Jeff Sneider lors du podcast The Hot Mic.

Un rôle mystérieux pour David Harewood

Le rôle de David Harewood dans The Acolyte n’a pas encore été dévoilé. La série se déroule dans une période de l’univers Star Wars largement inexplorée, même selon les normes de la Haute République, qui a été présentée comme une époque de paix et de prospérité en 2021. The Acolyte se situe 100 ans avant les événements de The Phantom Menace, bien plus loin dans la chronologie Star Wars que ce que l’on voit dans les romans et bandes dessinées actuels de Lucasfilm sur la Haute République.

David Harewood, un acteur polyvalent

David Harewood, un acteur imposant, est connu pour sa capacité à jouer aussi bien des héros que des méchants. Il est facile d’imaginer Harewood incarner un leader du conseil Jedi de la Haute République, ou même faire partie du coven des utilisateurs de la Force aperçu dans la première bande-annonce de The Acolyte. Il pourrait même jouer Darth Plagueis, le maître de Palpatine.

La série The Acolyte

The Acolyte est une série télévisée se situant dans l’univers Star Wars à la fin de l’ère de la Haute République, où les Jedi et l’Empire Galactique étaient à l’apogée de leur influence. Ce thriller de science-fiction voit une ancienne Padawan se réunir avec son ancien maître Jedi alors qu’ils enquêtent sur plusieurs crimes – tous menant à l’obscurité émanant de sous la surface et se préparant à marquer la fin de la Haute République.