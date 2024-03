Découvrez la bande-annonce officielle de Disney pour Star Wars : The Acolyte

À partir du 4 juin, vous pourrez regarder le spectacle en streaming sur Disney+.

Tl;dr “Star Wars: The Acolyte” s’écarte de l’action ordinaire de Star Wars.

L’intrigue est tournée vers le mystère et le thriller.

L’intrigue se déroule un siècle avant “Star Wars: Episode I”.

Le spectacle sera diffusé sur Disney+ à partir du 4 juin.

Un nouvel horizon pour l’univers de Star Wars

La célèbre franchise Star Wars étend une fois de plus son univers avec un nouvel opus télévisuel, “Star Wars: The Acolyte”. Sortant des sentiers battus, le spectacle promet d’être plus qu’un simple enchaînement de scènes d’action et de constructions de mondes de science-fiction.

Thriller et mystère au cœur de la Galaxie

En effet, cet opus semble aborder une nouvelle approche, avec une orientation nette vers le genre du thriller et du mystère. Les non-adeptes de Star Wars, mais fervents de ces genres, pourraient bien trouver leur bonheur dans ce spectacle. Un avant-goût de cette proposition audacieuse est désormais offert par le biais de la bande-annonce officielle récemment publiée sur Disney+.

Une histoire complexe dans un passé lointain

Le récit de “Star Wars: The Acolyte” prend place à la fin de l’ère de la Haute République, environ un siècle avant les événements de “Star Wars: Épisode I – La Menace Fantôme”. L’intrigue se concentre sur une ancienne Padawan, interprétée par Amandla Stenberg, qui retrouve son ancien maître Jedi, incarné par Lee Jung-jae de Squid Game, pour mener une enquête sur une série de crimes. Disons simplement qu’ils vont découvrir “un chemin sombre où les forces sinistres révèlent que tout n’est pas ce qu’il paraît être…”, promet la description officielle de Disney.

Diffusion en juin sur Disney+

Rempli d’anticipation, nous attendons cette promesse d’une nouvelle teinte dans l’univers de Star Wars, qui devrait apporter un renouveau bienvenu s’adressant à la fois aux fans de la franchise et aux amateurs de mystères et de thrillers. “Star Wars: The Acolyte” sera disponible en streaming sur Disney+ à partir du 4 juin.