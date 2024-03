Le premier Skywalker, fondateur de l’Ordre Jedi, mérite toujours d’être honoré dans Star Wars

Dans les premiers plans de George Lucas pour la franchise Star Wars, un Skywalker était présent, mais il ne s'agissait ni de Luke ni d'Anakin, mais du tout premier Jedi.

Tl;dr George Lucas avait prévu un Skywalker, le premier Jedi.

Ce Skywalker pourrait être intégré dans de futurs films Star Wars de Disney et Lucasfilm.

George Lucas a imaginé le Skywalker comme un rôle à assumer, pas un nom.

Le terme Skywalker pourrait être synonyme d’un puissant Jedi.

Un Skywalker originel chez Star Wars

George Lucas, le créateur de la saga Star Wars, avait initialement envisagé un Skywalker différent, le tout premier Jedi et le fondateur de l’Ordre Jedi. Ce plan original pourrait bien devenir une réalité dans les prochains films Star Wars.

Le Skywalker, un rôle plutôt qu’un nom

George Lucas avait imaginé le Skywalker non pas comme le nom d’une famille, mais comme une figure lointaine qui avait découvert la Force elle-même. Selon The Secret History of Star Wars, dans une première version du film, Luke devait dire :

Dans un autre temps, bien avant l’Empire et avant la formation de la République, un saint homme appelé le Skywalker a pris conscience d’un puissant champ d’énergie qu’il croyait influencer le destin de tous les êtres vivants…

Cette description suggère que le Skywalker n’est pas qui quelqu’un est, mais plutôt ce qu’il fait ; en somme, c’est un rôle que l’on endosse. Cela fait sens compte tenu du nom lui-même. Un Skywalker est concevablement quelqu’un qui manie ce pouvoir incroyable. Ce premier Skywalker que Luke aurait décrit était en fait le tout premier Jedi – ou le Jedi Prime.

Un retour aux idées initiales de Lucas

Bien que ce plan n’ait pas été réalisé dans Un Nouvel Espoir, Star Wars a mis en œuvre certaines des autres idées de Lucas de cette époque. Par exemple, Luke devait expliquer que la Force avait deux moitiés : “Ashla, le bien, et Bogan, la paraforce ou la partie maléfique“. Ces aspects de la Force ont été réinterprétés et réintroduits dans des projets plus récents.

Une réinterprétation du “Skywalker”

La fin de Star Wars: L’Ascension de Skywalker a commencé le travail pour faire du plan original de George Lucas une réalité canonique. À la fin du film, Rey se présente à un étranger comme Rey Skywalker, reprenant le nom qui venait de disparaître (par lignée) avec Ben Solo. Cela a ouvert la porte à l’intention originale de Lucas pour le Skywalker.