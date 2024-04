Rebel Moon et sa connexion avec l’univers d’Army of the Dead

Le réalisateur américain Zack Snyder a récemment expliqué comment ses franchises Army of the Dead et Rebel Moon sont liées.

Tl;dr Une connexion entre Rebel Moon et Army of the Dead selon Zack Snyder.

Un personnage mineur de Rebel Moon est le lien entre les deux franchises.

Une convergence entre les deux franchises reste incertaine.

Les réactions du public et la critique pour Rebel Moon sont mitigées.

Le lien entre Rebel Moon et Army of the Dead

Dans une récente interview avec ComicBook.com, Zack Snyder, le célèbre réalisateur, a dévoilé un détail important concernant la connexion entre ses deux franchises : Rebel Moon et Army of the Dead. Le lien est, en fait, un personnage mineur apparaissant dans Rebel Moon, une jeune fille Xanadite. Selon Zack Snyder, cette dernière provient de la planète Xanadu, “d’où vient la peste zombie“, et elle est “directement issue de la série animée Army of the Dead: Lost Vegas“.

La possibilité d’une convergence

Malgré cette révélation, l’idée d’une fusion entre les deux franchises reste incertaine. La connexion n’est pas encore visible à l’écran, notamment parce que la série animée n’a jamais été diffusée. Cependant, les futurs projets de la franchise Rebel Moon, qui comprend entre autres un jeu de rôle et une série animée, pourraient offrir des opportunités pour une telle convergence.

Un accueil mitigé pour Rebel Moon

L’avenir d’une telle fusion ainsi que celui de la franchise Rebel Moon dans son ensemble dépendent en grande partie de l’accueil du public et des critiques. Malheureusement pour Snyder, les notes de Rebel Moon – Part Two: The Scargiver sur Rotten Tomatoes sont décevantes, avec seulement 18%. Les réactions du public sont également tièdes, ce qui pourrait compromettre le développement des projets en cours.