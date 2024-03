Lucifer : retour sur les figures bibliques de la série

Bien qu'elle soit basée sur les bandes dessinées de Neil Gaiman pour DC Comics, la série télévisée Lucifer diffusée sur Netflix intègre plusieurs personnages inspirés de figures bibliques telles que Lucifer, Dieu, Caïn et Eve.

Tl;dr Lucifer s’inspire de nombreuses figures bibliques.

Les personnages principaux sont Lucifer, Dieu, Caïn et Eve.

Le personnage de Lucifer est présenté de manière plus sympathique que dans la tradition religieuse.

La sixième saison a marqué la fin de la série de Netflix.

Un aperçu des personnages de Lucifer

Basée sur les bandes dessinées DC par Neil Gaiman, la série Lucifer met en scène plusieurs personnages inspirés de figures bibliques. Parmi eux, nous retrouvons Lucifer Morningstar, le diable qui abandonne son trône en enfer pour une vie à Los Angeles. Il y ouvre une boîte de nuit et devient consultant pour le département de police de Los Angeles, résolvant des crimes tout en évitant les appels d’anges et de démons pour son retour dans les enfers.

Des figures bibliques revisitées

La série offre une nouvelle perspective sur des figures religieuses notoires. Dans la cinquième saison, le public découvre l’archange Michel, le jumeau de Lucifer. D’autres figures bibliques sont introduites dans la sixième saison, notamment lors de la fête de retraite de Dieu. Certains personnages ont leurs racines dans les traditions juives, islamiques et chrétiennes. Certains apparaissent dans la série, tandis que d’autres, comme l’archange Raphaël, ne sont mentionnés qu’en passant.

Lucifer, une version sympathique du diable

Connu sous de nombreux noms, dont Satan, le Diable, Belzébuth et Lucifer, ce personnage est souvent considéré comme une personnification du mal. Cependant, la série adopte une approche plus sympathique du personnage de Lucifer, le dépeignant non pas comme un être malveillant, mais comme quelqu’un avec son propre sens de la justice et le désir de punir les pécheurs. Lucifer trouve les humains fascinants sous toutes leurs formes, y compris en déchiffrant les énigmes de pourquoi ils commettent certains actes criminels.