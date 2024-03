Shirley : un biopic qui n’exploite pas tout son potentiel avec Regina King

La comédienne américaine Regina King offre une nouvelle performance époustouflante dans Shirley, un biopic captivant de Netflix sur une politicienne révolutionnaire.

Un autre tour de force pour Regina King

L’actrice Regina King, connue pour ses performances dynamiques et captivantes, ajoute une autre plume à son chapeau avec son interprétation de Shirley Chisholm dans le film biographique de Netflix, Shirley, réalisé par John Ridley. King donne vie à Chisholm, la première femme noire élue au Congrès des États-Unis et candidate à la présidence, avec une intensité et une sincérité qui la situent parmi les prétendantes aux récompenses cinématographiques de l’année.

Un scénario prudent

Cependant, malgré la performance exceptionnelle de King, le film a été critiqué pour son approche prudente de l’histoire de Chisholm. Il offre un aperçu significatif d’une figure historique importante mais peu explorée, mais sa portée en termes de commentaire social semble insuffisante.

Un casting étoilé

Malgré ces critiques, Shirley brille par ses choix de casting. Outre King, Lance Reddick, André Holland et Terrence Howard apportent leur charisme et leur puissance à leurs rôles respectifs, rendant le film émouvant et captivant.