3 Body Problem : vers un investissement de 640 millions de dollars pour la saison 2 ?

La plateforme de streaming Netflix hésite à prendre le risque d'investir 640 millions de dollars dans l'avenir de la série populaire et novatrice 3 Body Problem de David Benioff, D.B. Weiss et Alexander Woo.

Un pari à 640 millions de dollars pour Netflix

La série 3 Body Problem pourrait être un pari de plus de 640 millions de dollars pour Netflix. La question est de savoir si le géant du streaming osera s’engager dans cette aventure. Depuis sa sortie en mars, la série de science-fiction réalisée par David Benioff, D.B. Weiss et Alexander Woo, basée sur le roman The Three-Body Problem de Liu Cixin, a connu un succès indéniable auprès du public. Le spectacle ne semble pas perdre de son élan, dominant le classement mondial de Netflix pendant des semaines.

Une histoire épique avec un budget colossal

3 Body Problem séduit non seulement grâce à son histoire extraterrestre épique et son monde complexe rempli de technologie, mais aussi grâce à sa production de haute qualité et son casting talentueux. Globalement, Netflix a reçu des critiques plutôt positives de 3 Body Problem, ce qui pourrait laisser penser que la plateforme a lancé sa nouvelle série phare. Toutefois, la place d’une série dans le monde du streaming n’est jamais garantie. Dans le cas de 3 Body Problem, la poursuite de la série pourrait être particulièrement coûteuse pour Netflix.

Une série prometteuse nécessitant un investissement massif

Avec des plans d’histoire pour les saisons suivantes de 3 Body Problem déjà en cours d’élaboration et la série de livres de Cixin pour guider jusqu’à la fin, tout ce dont la série a besoin, c’est que Netflix investisse dans ce qui semble être un avenir prometteur. Cependant, un investissement dans la série représenterait une dépense de 160 millions de dollars par saison, si l’on se fie au budget de la première saison de 3 Body Problem.

Soutien massif et incertitudes

3 Body Problem bénéficie d’un large soutien, donc son sort est vraiment entre les mains de Netflix. La série a bien marché auprès du public, comme en témoigne sa présence constante dans les hauts rangs des charts de Netflix. L’intérêt du public est fort et de grandes questions sur 3 Body Problem exigent d’être répondues par de futures saisons.