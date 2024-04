Le retour de Rick Grimes crée une importante incohérence dans un autre spin-off de Walking Dead

Dans la série The Ones Who Live, Rick Grimes parvient enfin à retrouver sa famille mais ce retour engendre une importante incohérence scénaristique dans un autre spin-off de Walking Dead.

Tl;dr Rick Grimes revient dans The Walking Dead:The Ones Who Live, créant une incohérence.

Son retour n’est pas mentionné dans The Walking Dead:Dead City, un autre spin-off.

Les problèmes de chronologie de The Walking Dead:Dead City compliquent la franchise.

La saison 2 de The Walking Dead:Dead City pourrait résoudre cette incohérence.

Un retour très attendu

Le protagoniste de la série The Walking Dead: The Ones Who Live, Rick Grimes, a finalement réussi à retrouver sa famille. Le personnage, joué par Andrew Lincoln, a eu droit à une belle évolution et une histoire d’amour touchante avec Michonne. Cependant, son retour a créé une énorme incohérence dans un autre spin-off de la franchise, The Walking Dead:Dead City.

Une absence de mention étrange

Malgré le retour de Rick dans The Walking Dead:The Ones Who Live, il n’est pas mentionné dans The Walking Dead:Dead City. Même si l’attention de Maggie et Negan est principalement tournée vers la sauvegarde de Hershel, ils ont eu des moments pour réfléchir sur le passé. Il semble donc étrange qu’ils n’évoquent pas le retour de Rick.

Des problèmes de chronologie

La chronologie compliquée de The Walking Dead et le cadre temporel flou de Dead City ajoutent encore plus de problèmes. En se basant sur l’âge d’Hershel, Dead City semble se dérouler au moins cinq ans après la fin de l’émission principale, ce qui ne fait qu’accentuer les problèmes de continuité.

Une éventuelle résolution

Malgré tout, l’énorme incohérence créée par le retour de Rick dans The Ones Who Live pourrait être correctement résolue dans la saison 2 de Dead City. Maggie pourrait en informer Negan, apportant ainsi une nouvelle dynamique à la deuxième saison.