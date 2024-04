NCIS Saison 21 : Un revirement catastrophique évité de justesse

L'épisode 6 de la saison 21 de NCIS, intitulé "Strange Invaders", a failli introduire un rebondissement extraterrestre qui aurait bouleversé la logique de l'univers de NCIS. Quel aurait été l'impact de ce tournant inattendu ?

Tl;dr L’épisode 6 de la saison 21 de NCIS a failli inclure des extraterrestres.

Le scénario suggère un meurtrier extraterrestre, mais est finalement démenti.

L’inclusion d’extraterrestres aurait perturbé la logique de l’univers NCIS.

La série continue de se concentrer sur des enquêtes crédibles et réalistes.

L’épisode qui a failli tout chambouler

Fans accros de NCIS, avez-vous vu l’épisode 6 de la saison 21 ? Un épisode qui a failli faire basculer l’univers de la série dans le fantastique. Habituellement ancrée dans le réel, la série NCIS, qui suit les enquêtes de l’agence de police militaire américaine, a flirté avec l’idée d’un meurtrier extraterrestre.

Une enquête hors du commun

Dans cet épisode intitulé “Strange Invaders”, l’équipe enquête sur le meurtre d’un pilote de la Navy. Les indices sur la scène du crime sont pour le moins déconcertants : un meurtrier “flottant”, des blessures inexpliquées sur le corps de la victime et l’absence totale de balles. Les choses prennent une tournure encore plus étrange lorsque l’agent spécial Nicolas “Nick” Torres disparaît pendant six heures, sans aucun souvenir de ce qui s’est passé.

Retour à la réalité

Heureusement, l’équipe parvient à déjouer cette hypothèse extraterrestre en remontant la piste jusqu’à une entreprise de technologie avancée. L’équipe découvre finalement que le meurtrier n’est autre qu’un drone militaire. Un soulagement pour les fans de la série, qui auraient pu voir l’univers de leur série favorite basculer dans le fantastique.

Et si les extraterrestres existaient dans NCIS ?

Introduire des extraterrestres dans NCIS aurait eu des conséquences majeures. Cela aurait remis en cause la crédibilité de la série, basée sur des enquêtes réalistes et rigoureuses. De plus, cela aurait impliqué l’existence d’extraterrestres dans toutes les franchises NCIS, y compris les spin-offs à venir.