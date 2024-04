Reese Witherspoon et les créateurs de Gossip Girl préparent une série TV sur La Revanche d’une blonde

Un reboot de La Revanche d'une blonde est en cours de développement pour la télévision avec l'actrice américaine Reese Witherspoon et l'équipe de Gossip Girl aux commandes.

Une icône du cinéma comique revient sur le petit écran

Le classique de la comédie de Reese Witherspoon, La Revanche d’une blonde, va faire son grand retour, cette fois sous forme de série télévisée. Sorti en 2001, La Revanche d’une blonde suit l’histoire d’Elle Woods, une étudiante en droit à Harvard qui se révèle être une avocate talentueuse, malgré son désir initial de reconquérir son ex-petit ami. Ce film, qui a rapporté 141,8 millions de dollars pour un budget de production de 18 millions, a donné naissance à une suite au cinéma, mais le troisième volet tant attendu n’a pas encore vu le jour.

Un projet encore mystérieux

Selon Deadline, Reese Witherspoon revisite enfin l’un de ses rôles les plus emblématiques, mais cette fois-ci à la télévision. L’actrice développe une série télévisée La Revanche d’une blonde par le biais de sa société de production Hello Sunshine, tandis que Josh Schwartz et Stephanie Savage, connus pour Gossip Girl, sont attachés au projet en tant que scénaristes et producteurs exécutifs. Les détails du projet restent secrets. De plus, une seconde série dérivée serait actuellement en phase de réflexion.

Attentes et enjeux

Le succès de La Revanche d’une blonde réside dans son scénario simple mais conceptuel, avec une touche d’humour et de nombreux rebondissements. La question est de savoir si cet équilibre se traduira bien en format série. Une adaptation télévisée permettrait une exploration plus approfondie des affaires juridiques qui pourraient devenir centrales dans la série, et offrirait la possibilité d’introduire et de développer plusieurs personnages. Beaucoup de facteurs détermineront le succès de cette série, tels que le casting, les scripts, et la direction narrative.