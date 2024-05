Strange New Worlds pourrait détenir la clé d’un grand mystère de Star Trek: Discovery

Dans une saga comme Star Trek, les mystères ne manquent pas, autour des personnages notamment. La série Strange New Worlds pourrait aider à mieux cerner l'un des nouveaux protagonistes de Star Trek: Discovery.

Tl;dr Le mystérieux Dr. Kovich de Star Trek: Discovery pourrait être révélé dans Star Trek: Strange New Worlds.

Le Commandant Pelia, nouveau personnage dans Star Trek: Strange New Worlds, partage plusieurs points communs avec Kovich.

Kovich et Pelia pourraient être des Lanthanites, des êtres au grand âge et à l’apparence humaine.

Ces indices pourraient apporter des réponses sur l’identité de Kovich dans les prochaines saisons de Star Trek: Discovery.

Le Dr. Kovich est un personnage énigmatique qui a fait sa première apparition dans la saison 3 de Star Trek: Discovery. Son autorité considérable au sein de la Fédération des Planètes Unies et sa connaissance approfondie des informations classifiées de l’univers de Star Trek ont suscité de nombreuses spéculations sur son identité.

Un personnage mystérieux

Apparaissant comme une figure d’autorité, le Dr. Kovich interroge l’équipage de l’USS Discovery aux côtés de l’Amiral Charles Vance de Starfleet après le saut temporel du Discovery vers le 32ème siècle. Son apparence moderne et sa connaissance de l’univers Miroir de Star Trek, qui a divergé de l’univers Prime il y a plus de 500 ans, sont des indices troublants de son identité réelle.

Un lien avec le Commandant Pelia

La saison 2 de Star Trek: Strange New Worlds introduit le Commandant Pelia, une instructrice de l’Académie Starfleet qui devient la nouvelle ingénieure en chef de l’USS Enterprise. Malgré son apparence humaine, son accent distinctif révèle à l’enseigne Nyota Uhura qu’elle est une Lanthanite, une espèce de Star Trek connue pour sa longévité exceptionnelle.

Des signes de longévité

Il y a des signes qui suggèrent que le Dr. Kovich pourrait être un Lanthanite comme le Commandant Pelia. Son goût pour les antiquités et son approche décontractée de l’histoire sont plus étranges que ceux d’un simple amateur. De plus, Pelia admet être une Lanthanite après que Uhura ait détecté son accent, ce que Kovich ne possède pas, mais il n’est pas difficile de masquer un accent, surtout après des millénaires de pratique pour se faire passer pour un humain.