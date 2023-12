Star Trek: Discovery, la plus grande étoile de 2024, sauf si Strange New Worlds revient

L'ultime saison de la série télévisée Star Trek: Discovery est l'événement le plus attendu de l'univers Star Trek en 2024.

La saison 5 de Star Trek: Discovery, l’événement phare de 2024

La cinquième saison de Star Trek: Discovery est sans conteste l’événement le plus attendu de l’univers Star Trek sur la plateforme de streaming Paramount+ pour l’année 2024. Après une absence totale en 2023, la date de sortie de cette ultime saison a enfin été annoncée : le premier épisode sera diffusé en avril 2024, soit 25 mois après l’épisode final de la saison 4, sorti en mars 2022. Les fans attendent avec impatience de découvrir les dernières aventures du Capitaine Michael Burnham (incarné par Sonequa Martin-Green) et de l’USS Discovery, après une si longue attente.

Le rôle central de Star Trek: Discovery

Avec la fin de Star Trek: Picard et le début de la production de la saison 3 de Star Trek: Strange New Worlds après avoir été retardée par les grèves du WGA et du SAG-AFTRA, Star Trek: Discovery se positionne comme le point central de l’agenda Star Trek de Paramount+ pour 2024. En effet, malgré l’annulation de Star Trek: Discovery en mars 2023, une décision à laquelle ni le casting ni l’équipe créative ne s’attendaient, cette série est devenue, au fil des ans, un élément de plus en plus coûteux que Paramount+ considère comme ayant fait son temps.

Des spin-offs à l’horizon

Malgré tout, la cinquième saison de Discovery n’est pas mise de côté. Au contraire, les retards de cette dernière saison témoignent des plans de Paramount+ de faire de Discovery le point central de sa stratégie Star Trek en 2024. En outre, les deux prochains projets Star Trek en préparation, le film Star Trek: Section 31 destiné à la plateforme de streaming Paramount+ et Star Trek: Starfleet Academy, sont également des spin-offs de Discovery.