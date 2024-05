Amazon commande une saison 5 pour The Boys

La série télévisée The Boys est renouvelée pour une cinquième saison.

Tl;dr La saison 5 de The Boys est officiellement confirmée.

La saison 4 de The Boys débutera le 13 juin 2024 sur Amazon Prime Video.

Des personnages récurrents de The Boys deviennent principaux dans la saison 4.

La série introduit de nouvelles figures et des intrigues politiques.

The Boys prépare déjà son grand retour

La série à succès The Boys, créée par Eric Kripke et adaptée du roman graphique de Garth Ennis et Darick Robertson, revient sur les écrans avec une quatrième saison via la plateforme de streaming Amazon Prime Video. Sa sortie avait été retardée en signe de solidarité avec la grève des scénaristes. Aujourd’hui, le conflit terminé, la série satirique de super-héros est pleinement engagée dans la promotion de cette nouvelle saison.

"The Boys" has been renewed for Season 5 at Amazon Prime Video ahead of the show's fourth season premiere on June 13.https://t.co/T3NWouqQSh — Variety (@Variety) May 14, 2024

La saison 5 de The Boys est confirmée

Amazon a officiellement annoncé qu’une cinquième saison pour la série télévisée The Boys était en préparation.

Quelles surprises réserve la saison 4 de The Boys ?

La saison 4 de The Boys promet des rebondissements avec l’entrée en scène de nouveaux personnages, dont Firecracker (Valorie Curry) et Sister Sage (Susan Heyward) et l’implication renforcée de personnalités déjà existantes comme Ryan, le fils de Homelander. L’intrigue politique et l’urgence de Butcher pourraient indiquer une conclusion prochaine de la série.

Une série qui continue de captiver les spectateurs

Depuis son lancement en juillet 2019 sur Amazon Prime Video, The Boys a su captiver ses spectateurs avec son mélange unique de super-héros, de comédie noire et de satire. La série continue de se réinventer et de surprendre, nous laissant impatients de découvrir ce que les prochaines saisons nous réservent.