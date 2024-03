Annonce prudente du patron de CBS sur les chances de la saison 22 de NCIS et de la saison 4 de NCIS: Hawaï

Amy Reisenbach, présidente de CBS Entertainment, s'est exprimée sur l'éventualité d'une 22ᵉ saison de NCIS et d'une 4ᵉ saison de NCIS : Hawaï. Ces deux séries pourraient-elles obtenir le feu vert pour continuer ?

Tl;dr Le président de CBS Entertainment discute de l’avenir de NCIS et NCIS: Hawaï.

La franchise NCIS prépare son 1000ᵉ épisode.

Aucune confirmation officielle de renouvellement pour la saison 2024-2025.

Le sort de NCIS: Hawaï dépendra de ses chiffres d’audience.

Une éclaircie pour NCIS et NCIS: Hawaï ?

Amy Reisenbach, présidente de CBS Entertainment, a récemment donné un aperçu encourageant de l’avenir des séries NCIS et NCIS: Hawaï. La série phare, initialement dérivée de JAG, suit une division du service d’investigation criminelle de la Marine et est en cours de diffusion de sa 21ᵉ saison.

Un millier d’épisodes et une incertitude

Avec un nombre impressionnant d’épisodes – le 1000ᵉ sera diffusé le 15 avril – et une série de spin-offs situés à divers endroits, la franchise a connu un grand succès. Cependant, malgré l’affirmation de Reisenbach que “NCIS est un pilier de notre programmation“, aucune confirmation officielle n’a été donnée quant à la poursuite de ces séries pour la saison 2024-2025.

Un destin dépendant des audiences

Le sort des séries semble surtout reposer sur leurs performances d’audience. NCIS: Hawaï est particulièrement en danger, son avenir restant incertain jusqu’à l’annonce d’une confirmation officielle. De plus, les annulations récentes de Los Angeles et New Orleans malgré leur longévité suggèrent que les séries en cours pourraient être plus instables qu’il n’y paraît.

Un univers en expansion

Avec l’ajout de plusieurs nouvelles séries à la franchise prévu pour la saison 2024-2025, dont la saison 2 de Sydney, le préquel Origins et un spin-off Tony et Ziva, l’horaire pourrait ne pas laisser de place pour le retour de NCIS et Hawaï. Il est donc essentiel que ces séries maintiennent de solides chiffres d’audience pour assurer leur avenir.