Le jeune Leroy Jethro Gibbs rejoint le casting du spin-off de NCIS

L'acteur qui incarnera une version plus jeune de Leroy Jethro Gibbs, le personnage emblématique de Mark Harmon dans la série télévisée NCIS, a été trouvé pour le spin-off Origins.

Un nouveau visage pour Leroy Jethro Gibbs de NCIS

Le spin-off de NCIS, NCIS: Origins, a récemment annoncé l’acteur qui incarnera une version jeune du personnage de Leroy Jethro Gibbs, autrefois interprété par Mark Harmon. Austin Stowell, connu pour ses rôles dans Catch-22, Fantasy Island et Swallow, a été choisi pour donner vie à ce personnage emblématique.

NCIS: Origins, un retour dans le passé

NCIS: Origins nous ramène en 1991, époque où Leroy Jethro Gibbs faisait ses premiers pas dans l’agence. La série, en plus d’être narrée par Mark Harmon, sera produite par ce dernier et son fils, Sean, qui a aussi interprété Leroy Jethro Gibbs dans sa jeunesse dans la série originale.

L’approche de NCIS: Origins

L’arrivée de Austin Stowell pourrait signifier un changement d’orientation pour le spin-off de NCIS. En effet, l’acteur, grâce à son physique imposant, pourrait apporter une touche d’action à la série, surtout que le personnage de Leroy Jethro Gibbs est à ce stade plus impulsif et imprévisible. Cette nouvelle approche pourrait être d’autant plus intéressante qu’elle survient juste après le meurtre de la première femme et de la fille de Leroy Jethro Gibbs.

La présence de Mike Franks

La présence de Mike Franks dans la série pourrait être cruciale. En tant que mentor de Leroy Jethro Gibbs, il pourra l’aider à surmonter sa douleur et à canaliser son énergie pour devenir l’agent respecté que nous connaissons. Ainsi, la série pourrait explorer les défis des relations juridiques de la NCIS et comment Leroy Jethro Gibbs a réussi à se hisser au sommet.