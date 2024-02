Tony et Ziva reviennent dans l’univers NCIS pour une série dérivée sur Paramount+

L'univers de NCIS continue de s'épanouir avec le retour de Michael Weatherly et Cote de Pablo, qui reprendront leurs rôles respectifs de Tony DiNozzo et Ziva David dans une nouvelle série dérivée. Quelle sera leur prochaine aventure ?

Tl;dr Michael Weatherly et Cote de Pablo reviennent dans un nouveau spin-off de NCIS.

Le projet se déroulera à Paris où Tony et Ziva élèvent leur fille.

Le nouveau spin-off est produit par Paramount+.

Le lancement fait suite au retour de Weatherly pour l’hommage à David McCallum.

Retour attendu des agents iconiques de NCIS

Les fans de la série à succès NCIS seront ravis d’apprendre le retour de Michael Weatherly et Cote de Pablo dans leurs rôles respectifs de Tony DiNozzo et Ziva David. Ces deux personnages, qui ont marqué l’histoire de la franchise par leur humour et leur relation amoureuse, seront à l’affiche d’un nouveau spin-off de la série.

Un nouveau chapitre à Paris

Annoncé par Paramount+, le projet sans titre officiel mettra en scène Tony et Ziva vivant paisiblement à Paris, élevant ensemble leur fille, Tali. Cependant, leur quiétude sera troublée lorsque la société de sécurité de Tony sera attaquée, les forçant à fuir.

Une équipe de production solide

La production du spin-off est assurée par une équipe expérimentée composée de Michael Weatherly, Cote de Pablo, Laurie Lieser, John McNamara, Christina Straina et Shelley Meals. McNamara assurera également le rôle de showrunner.

Un hommage aux fans

Dans une déclaration commune, Weatherly et de Pablo ont exprimé leur gratitude envers les fans qui ont soutenu le couple “TIVA” au fil des années. “C’est pour vous !”, ont-ils déclaré, promettant une série riche en action, en amour et en émotions.