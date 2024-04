Heroes prépare son retour à la télévision avec une suite

Presque que dix ans après la controversée saison Reborn, une suite de la série télévisée Heroes est en cours de développement.

En 2006, la série dramatique de super-héros Heroes a fait ses débuts sur NBC, captivant l’auditoire pendant quatre saisons. Aujourd’hui, une nouvelle suite intitulée Heroes: Eclipsed est en développement, confirmée par le producteur Tim Kring.

