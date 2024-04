HBO annule le spin-off de Game of Thrones sur Jon Snow

L'acteur britannique Kit Harington a confirmé que la série Game of Thrones centrée sur Jon Snow n'est plus en cours de développement chez HBO.

Kit Harington, l’acteur incarnant le personnage de Jon Snow dans la célèbre série Game of Thrones, a récemment confirmé que le spin-off dédié à son personnage n’est plus en développement chez HBO. Pourtant, l’univers fantastique imaginé par George R.R. Martin continue de s’étendre avec de multiples séries préquelles, dont House of the Dragon et le prochain A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight.

Kit Harington Says Jon Snow 'Game of Thrones' Spinoff Is No Longer in Development: 'It's Off the Table. We Couldn't Find the Right Story to Tell' https://t.co/lvRcLQ2epD — Variety (@Variety) April 9, 2024

Des espoirs pour le futur

Malgré l’arrêt du développement, Kit Harington a exprimé son souhait de voir le projet revisité dans le futur. Il explique que le projet était auparavant en phase de développement, mais qu’ils “n’ont pas trouvé la bonne histoire à raconter“.

Il se pourrait qu’il y ait un moment dans le futur où nous y revenions, mais pour l’instant, c’est non. C’est fermement sur l’étagère.

Le succès des autres spin-off de Game of Thrones

Parallèlement à cette annonce, House of the Dragon, basée sur le livre Fire & Blood de George R.R. Martin, connaît un succès retentissant. La première saison diffusée en 2022 a reçu des critiques très positives et a battu des records d’audience pour HBO. La saison 2 de House of the Dragon est prévue pour le 16 juin 2024 avec d’autres saisons déjà prévues.

Parmi les nombreux spin-off de Game of Thrones en développement, A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight est le seul à avoir reçu une commande directe de série. Ce préquel, basé sur les novellas Dunk and Egg de Martin, a déjà trouvé ses deux acteurs principaux et commencera son tournage au printemps 2024.