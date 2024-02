Un co-showrunner explique l’absence de Gibbs dans l’épisode hommage à Ducky de la saison 21 de NCIS

Steven D. Binder, co-showrunner de NCIS, explique sans détour pourquoi Gibbs, joué par Mark Harmon, était absent lors de l'épisode hommage à Ducky de la saison 21, et évoque son avenir dans la série. Quels sont les plans futurs pour Gibbs ?

Tl;dr Mark Harmon n’apparaît pas dans l’épisode hommage à Ducky de NCIS saison 21.

Steven D. Binder explique que son absence était délibérée pour un retour plus “spécial”.

Gibbs, le personnage de Harmon, a encore un avenir dans la franchise NCIS.

L’épisode est disponible en streaming sur Paramount+.

Exploration de l’absence de Mark Harmon dans l’épisode hommage à Ducky de NCIS

Le co-producteur délégué de NCIS, Steven D. Binder, a expliqué de manière franche l’absence du personnage de Mark Harmon, Gibbs, dans l’épisode hommage à Ducky de la saison 21. Cet article explore cette absence, les raisons derrière elle, et les implications pour l’avenir de la série.

Une absence délibérée

L’absence de Gibbs dans l’épisode hommage à Ducky était délibérée. Binder a expliqué que l’équipe de production voulait réserver le retour de Gibbs pour une apparition plus “spéciale“. Cette décision a été prise malgré les contraintes budgétaires et de planification, affirmant que le retour de Gibbs doit être significatif et non pas seulement pour une brève apparition.

Le futur de Gibbs dans NCIS

Malgré son absence dans l’épisode hommage à Ducky, le personnage de Gibbs a encore un avenir dans NCIS. Binder a exprimé sa volonté de ramener Gibbs pour un futur retour dans la série principale. En outre, Harmon travaille actuellement sur un préquel centré sur Gibbs avec son fils Sean, ajoutant une autre dimension à l’avenir du personnage.

Le streaming de l’épisode sur Paramount+

L’épisode hommage à Ducky, ainsi que les nouveaux épisodes de la saison 21 de NCIS, sont disponibles en streaming sur Paramount+. Les fans peuvent donc se faire leur propre idée sur l’absence de Gibbs et anticiper son éventuel retour.