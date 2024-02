Halo de Paramount+ transforme radicalement l’histoire de Jacob Keyes

L'adaptation en série de la franchise Halo a modifié de façon irréversible l'histoire de l'amiral Jacob Keyes dans l'épisode 4, "The Fall Of Reach", de la deuxième saison.

Tl;dr La saison 2 de Halo change irréversiblement l’histoire de Jacob Keyes.

L’amiral Jacob Keyes meurt durant l’épisode “The Fall Of Reach”.

Les événements de Halo: Combat Evolved ne seront pas dans la série de Paramount+.

La mort de Jacob Keyes aura un impact significatif sur l’intrigue de la saison 3.

Des changements irréversibles pour Halo dans la saison 2

La série télévisée Halo diffusée sur la plateforme de streaming Paramount+ n’est pas une adaptation directe de la célèbre franchise de Microsoft. Cette affirmation est particulièrement vraie pour la saison 2 qui vient de modifier de manière irréversible l’histoire de l’Amiral Jacob Keyes dans l’épisode 4, intitulé “The Fall Of Reach”. Cette décision surprenante est d’autant plus marquante que la deuxième saison utilise de manière plus efficace le matériau source.

La mort de l’Amiral Keyes

Dans l’épisode “The Fall Of Reach”, l’amiral Jacob Keyes trouve la mort, un événement qui se déroule hors de l’écran. Dans un échange significatif avec John-117, Jacob Keyes révèle la vérité sur la présence de la Convenant sur Reach. Malgré les recommandations de James Ackerson, Jacob Keyes décide de rester et de combattre aux côtés de ses soldats. Dans un geste sacrificiel, il permet à la Caporale Talia Perez de piloter le vaisseau civil hors de Reach.

Les conséquences de la mort de Keyes

La mort de l’amiral Jacob Keyes non seulement permet l’évacuation des civils de Reach, mais altère aussi profondément l’histoire de l’adaptation en série de la franchise Halo. Dans Halo: Combat Evolved, qui se déroule directement après la chute de Reach, le rôle de Jacob Keyes est crucial. Cependant, sa mort prématurée dans la série signifie que l’adaptation des événements de Halo: Combat Evolved sera très différente.

Impact sur l’intrigue de la saison 3

La mort de Jacob Keyes aura un impact significatif sur la manière dont la saison 3 de Halo adaptera l’intrigue de la Flood, qui a été racontée dans le premier jeu développé par Bungie. Même si d’autres personnages peuvent certainement remplir le rôle de Jacob Keyes, l’emblématique personnage de Halo manquera assurément aux fans.