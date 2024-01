La saison 2 de Halo maintiendra le changement le plus controversé de Master Chief

L'acteur américano-canadien Pablo Schreiber affirme que la deuxième saison de la série télévisée Halo sur Paramount+ continuera à montrer Master Chief sans son casque.

Tl;dr Un changement controversé dans la série Halo est conservé pour la saison 2.

Le personnage principal, Master Chief, apparaît fréquemment sans son casque.

La saison 2 de Halo continuera à explorer la dynamique entre John et Master Chief.

Elle sera exclusivement diffusée sur Paramount+ le 8 février prochain.

Des changements controversés dans Halo

Pablo Schreiber, qui incarne le personnage principal de la série télévisée Halo, basée sur la franchise de jeux vidéo de 343 Industries et Bungie, a confirmé que la deuxième saison conservera un changement majeur qui a divisé les fans : Master Chief apparaît fréquemment sans son casque. Ce choix a suscité des réactions mitigées, la première saison de Halo ayant reçu un score de 52% sur Rotten Tomatoes.

Master Chief sans casque : un choix assumé

Interrogé par Collider sur la décision controversée de montrer Master Chief sans son casque, Pablo Schreiber a déclaré que cette tendance se poursuivra dans la deuxième saison de Halo et que les téléspectateurs frustrés par ce choix devront “s’y habituer“. Selon lui, la série de Paramount+ vise à explorer la dynamique entre John, l’homme sous l’armure de Master Chief, et son alter ego de super-soldat.

Une série en constante évolution

La saison 2 de Halo sera l’occasion pour l’équipe créative de la série de répondre aux critiques et d’améliorer la qualité de la série. Les bandes-annonces de la nouvelle saison laissent entendre qu’elle adaptera les événements de The Fall of Reach, un livre écrit comme un préquel direct du jeu original de 2001. Cela pourrait permettre à l’équipe d’écriture de se rapprocher de l’histoire des jeux, évitant ainsi les divergences qui ont marqué la première saison.