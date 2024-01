Halo sur Paramount+ : la saison 2 va clarifier sa connexion avec un évènement majeur de Reach

La deuxième saison de Halo va permettre de savoir comment l'intrigue de la série télévisée se situe par rapport aux jeux vidéo de Bungie et 343 Industries.

Tl;dr Une nouvelle bande-annonce pour la saison 2 de la série télévisée Halo a été dévoilée.

Elle révèle comment la série de Paramount+ abordera un événement clé de Reach.

La série Halo se déroule avant les événements de Halo: Combat Evolved.

Plusieurs membres du casting de Halo vont faire leur retour.

Un nouvel éclairage sur la saison 2 de Halo

La très attendue saison 2 de Halo se dévoile enfin grâce à une nouvelle bande-annonce. Elle nous donne un aperçu de la manière dont la série abordera un événement majeur de Reach, tiré des jeux vidéo. Cette série à succès diffusée sur la plateforme de streaming Paramount+ a fait sa première apparition l’année dernière avec le comédien canadien Pablo Schreiber dans le rôle du Master Chief.

Que nous révèle la bande-annonce de la saison 2 ?

La nouvelle bande-annonce suggère que la bataille pour Reach sera un point central de la prochaine saison, confirmant enfin la chronologie de la série par rapport aux jeux. Bien que la série télévisée Halo soit confirmée comme se déroulant dans son propre univers, déconnecté des jeux, la révélation que la bataille pour Reach est au centre de cette prochaine saison suggère que la série se déroule avant les événements de Halo: Combat Evolved.

Une saison 2 pleine d’action pour Halo

Le résumé suggère que la saison 2 de Halo condensera et modifiera légèrement ce déroulement des événements, avec le Master Chief cherchant l’anneau avant la destruction de Reach. Le public peut donc s’attendre à une saison riche en action, alors que l’humanité et ses soldats Spartiates font un dernier stand sur la planète. En plus de l’intrigue centrée sur Reach, la bande-annonce confirme qu’un certain nombre de membres du casting de Halo seront de retour, dont Natasha McElhone, Natasha Culzac, Danny Sapani, et Kate Kennedy, parmi d’autres.