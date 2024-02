Annonce prometteuse sur la saison 22 de NCIS par l’interprète du Dr. Jimmy Palmer

Brian Dietzen, qui incarne le Dr. Jimmy Palmer dans la célèbre série policière NCIS, donne son avis sur la potentielle reconduction de la saison 22. Pensez-vous qu'elle sera renouvelée ?

Tl;dr Brian Dietzen, acteur de NCIS, est optimiste pour une saison 22.

NCIS a déjà atteint plus de 1000 épisodes, un record pour la franchise.

Quatre séries ont duré plus longtemps que NCIS, qui est l’une des plus anciennes de la télévision américaine.

En dépit des changements de casting, NCIS a réussi à maintenir son audience.

Un espoir pour une 22ᵉ saison de NCIS

Brian Dietzen, interprète du Dr. Jimmy Palmer dans la série policière à succès NCIS, a récemment exprimé son optimisme quant à la poursuite de la série. Après 21 saisons et plus de 1000 épisodes, la série continue de captiver les téléspectateurs, malgré un changement de créneau horaire.

Un regard optimiste sur l’avenir

Interrogé par TV Insider sur l’avenir de la série, Dietzen a exprimé son espoir de voir une 22ème saison de NCIS. Il a déclaré : “Nos fans… nous ont suivi” après le déménagement de la série du mardi au lundi soir. Il a également ajouté : “J’espère que la saison 22 aura lieu, et que la série continue de bien se porter“, et a conclu en demandant “pourquoi s’arrêter à 1000 ?“.

NCIS : une longévité remarquable

NCIS est l’une des séries télévisées les plus durables de l’histoire de la télévision américaine. En comparaison, seules quatre séries ont une durée de vie plus longue, dont The Simpsons avec 35 saisons et Law & Order: SVU avec 25 saisons. Malgré le départ de l’acteur principal Mark Harmon à la 19ᵉ saison, NCIS a réussi à maintenir son audience grâce à un casting dynamique et diversifié.

Un avenir incertain, mais prometteur

NCIS est une série qui a démontré sa capacité à perdurer malgré les changements de casting et les évolutions du paysage télévisuel. Grâce à la nature épisodique de la série, les nouveaux téléspectateurs peuvent facilement s’y plonger sans avoir à connaître les saisons précédentes. Cette flexibilité pourrait permettre à NCIS de continuer à captiver les audiences pour encore de nombreuses saisons.