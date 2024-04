The Night Manager : la série d’espionnage avec Tom Hiddleston revient pour deux saisons

Près d'une décennie après la diffusion de la première saison, le comédien britannique Tom Hiddleston est prêt à reprendre son rôle dans la série télévisée The Night Manager.

Tl;dr Tom Hiddleston revient pour les saisons 2 et 3 de The Night Manager.

Les nouvelles saisons sont une co-production BBC et Amazon.

L’intrigue se déroulera huit ans après la fin de la saison 1.

La saison 2 pourrait commencer le tournage cette année.

Le retour de Tom Hiddleston dans The Night Manager

Il est confirmé que Tom Hiddleston, l’acteur britannique connu principalement pour son rôle de Loki dans l’univers cinématographique Marvel, mais également pour son rôle principal dans Kong: Skull Island de 2017, reviendra dans les saisons 2 et 3 de la série d’espionnage, The Night Manager.

Le retour de The Night Manager, une co-production BBC et Amazon

La série, basée sur le roman de 1993 du même nom de John le Carré, a été renouvelée pour deux saisons, huit ans après la sortie de la première. Les nouvelles saisons de The Night Manager sont une co-production de la BBC et d’Amazon. Les détails de l’intrigue restent flous, mais il a été révélé que l’action reprendra huit ans après la fin de la première saison.

Les personnages de The Night Manager

Dans la série télévisée The Night Manager, Tom Hiddleston incarne Jonathan Pine, un ancien soldat britannique devenu directeur d’hôtel, qui infiltre le cercle intime d’un grand marchand d’armes. La première saison a suivi de près le roman de le Carré, concluant l’intrigue principale. Il n’est pas encore confirmé si Hugh Laurie reprendra son rôle de marchand d’armes Richard Roper, bien qu’il revienne en tant que producteur exécutif.

Tournage et sortie de la saison 2

Selon Deadline, le tournage de la saison 2 devrait commencer cette année. Il est probable que les saisons 2 et 3 comporteront six épisodes chacune, comme la première saison, bien que cela n’ait pas encore été confirmé. Il est possible que la deuxième saison de The Night Manager soit diffusée en 2025.