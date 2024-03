NCIS : Tout ce qu’il faut savoir sur le spin-off Tony & Ziva – Casting, Intrigue et plus encore

L'univers très apprécié de NCIS ne cesse de se développer : Paramount+ a officiellement annoncé un nouveau spin-off centré sur Tony et Ziva. Quelle sera la prochaine étape pour ces personnages emblématiques ?

Les acteurs originaux, Michael Weatherly et Cote de Pablo, reprendront leurs rôles.

La série, intitulée provisoirement NCIS: Europe, se déroulera à Paris.

Le spin-off explorera la vie de Tony et Ziva en tant que parents et leurs aventures en Europe.

NCIS s’étend : nouvelle série dérivée sur Tony et Ziva

Parmi les séries télévisées les plus populaires, NCIS continue de s’étendre avec une nouvelle série dérivée centrée sur Tony et Ziva, officiellement annoncée par Paramount+. Lancée en 2003, la franchise NCIS s’est développée en une véritable institution télévisée, multipliant les dérivés à succès.

Succès et expansion de la franchise NCIS

Alors que NCIS entame sa 20ᵉ saison, la franchise connaît une nouvelle phase d’expansion avec l’annonce de nouvelles idées de séries dérivées. Les dernières séries dérivées sont plus centrées sur les personnages et se déroulent même à différentes périodes de la chronologie de la série.

Confirmation du spin-off Tony & Ziva de NCIS

Peu après l’annonce de NCIS: Origins, une autre série dérivée a été annoncée dans le cadre de l’expansion de la franchise par Paramount+. Le nouvel opus de NCIS suivra Tony et Ziva, des personnages de longue date de la série originale, qui ont quitté les saisons 13 et 11 respectivement. Les acteurs originaux, Michael Weatherly (Tony DiNozzo) et Cote de Pablo (Ziva David), reprendront leurs rôles et seront producteurs exécutifs aux côtés de Laurie Lieser, John McNamara, Christina Straina et Shelley Meals.

Le spin-off Tony & Ziva de NCIS se déroule en Europe

La nouvelle série dérivée de NCIS se déroulera plus d’une décennie après le départ initial des deux personnages de NCIS, rattrapant Tony et Ziva dans leur vie de parents à Paris, en France. Le conflit de la série dérivée viendra du côté de l’histoire de Tony, alors que la société de sécurité pour laquelle il travaille est attaquée par une force inconnue.