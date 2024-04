Saison 2 de Walking Dead: Dead City – Un acteur de Sons of Anarchy rejoint le casting

La saison 2 de "The Walking Dead: Dead City" accueille une star de "Sons of Anarchy" au sein de son casting, et dévoile quelques informations sur ce nouveau personnage fascinant. Qui pourrait-il bien être ?

Tl;dr The Walking Dead: Dead City entame sa saison 2.

L’acteur de Sons of Anarchy, Kim Coates, rejoint le casting.

Coates jouera Bruegel, un chef de gang intelligent et manipulateur.

La relation de Bruegel avec Negan reste incertaine.

Renouvellement de la série The Walking Dead: Dead City

La deuxième saison de la série à succès The Walking Dead: Dead City est en préparation. Cette série, qui a captivé les téléspectateurs en 2023 par son intrigue post-apocalyptique se déroulant à New York, promet de revenir avec plus d’action en mettant en scène des personnages familiers, dont Maggie et Negan, interprétés par Lauren Cohan et Jeffrey Dean Morgan.

Un nouveau visage dans le casting

En plus de ses acteurs récurrents, le casting de la saison 2 se renforce avec l’arrivée de Kim Coates, connu pour son rôle dans la série Sons of Anarchy. Coates incarnera Bruegel, le chef d’un gang new-yorkais. Ce nouveau personnage se révèle plus intelligent et manipulateur qu’il n’y paraît, ajoutant une nouvelle dynamique à la série.

Bruegel : ami ou ennemi de Negan ?

La fin de la première saison de The Walking Dead: Dead City a laissé entrevoir une nouvelle intrigue où Negan se retrouve au cœur du pouvoir à New York. L’arrivée de Bruegel soulève des interrogations quant à son rôle dans ce nouveau contexte. La nature de sa relation avec Negan reste à déterminer. Coates apportera sans aucun doute une touche de dureté et de résilience à son personnage, grâce à son expérience acquise dans Sons of Anarchy.

Où visionner The Walking Dead: Dead City ?

La série The Walking Dead: Dead City est disponible sur AMC+. Pour l’instant, aucune information n’a été communiquée quant à la date de sortie de la saison 2.