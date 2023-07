The Walking Dead : Dead City est renouvelée

La série télévisée The Walking Dead : Dead City avec Negan et Maggie reviendra pour une deuxième saison.

La chaîne américaine AMC commande une deuxième saison du spin-off The Walking Dead : Dead City, en plus de renouveler la série dérivée The Walking Dead : Daryl Dixon qui n’a même pas encore fait ses débuts sur le petit écran. Par ailleurs, dans l’univers de The Walking Dead, la deuxième partie de la huitième et dernière saison de Fear the Walking Dead sera diffusée cet automne et une autre série dérivée centrée sur Rick, incarné par Andrew Lincoln, et Michonne, incarnée par Danai Gurira, sera diffusée l’année prochaine.

There's still unfinished business in the Big Apple. #DeadCity returns for season 2. pic.twitter.com/SUSBAAkQW5 — The Walking Dead (@WalkingDead_AMC) July 24, 2023

Dan McDermott, président de la division divertissement et d’AMC Studios au sein d’AMC Networks, a déclaré :

Ce nouveau chapitre de l’univers The Walking Dead continue de prospérer avec une saison inaugurale formidable pour Dead City et un nouveau voyage très attendu pour le personnage favori des fans, Daryl Dixon, qui arrivera en septembre prochain. Nous sommes impatients de ramener les fans de Dead City à l’épicentre de Manhattan pour plus d’action en tyrolienne avec Maggie et Negan. Et, avant son lancement, nous sommes ravis de poursuivre l’aventure de Daryl en amenant l’apocalypse en France, transformant Notre Dame, le Pont du Gard et d’autres lieux emblématiques en un paysage apocalyptique comme nous n’en avons jamais vu auparavant.

The Walking Dead : Dead City est une série de six épisodes qui suit Maggie, interprétée par Lauren Cohan, et Negan, incarné par Jeffrey Dean Morgan, alors qu’ils se rendent dans un Manhattan post-apocalyptique, coupé depuis longtemps du continent. La ville en ruine est peuplée de morts et d’habitants qui ont fait de New York leur propre monde plein d’anarchie, de danger, de beauté et de terreur.