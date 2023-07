The Walking Dead : Daryl Dixon débarque en France sans aucun souvenir

Une mission biblique attend Daryl Dixon dans le nouveau spin-off de The Walking Dead.

Dans The Walking Dead : Daryl Dixon, le célèbre personnage interprété par Norman Reedus s’échoue en France et tente de comprendre comment il est arrivé là et pourquoi. La série télévisée suit son périple à travers une France brisée mais résistante, alors qu’il espère trouver un moyen de rentrer chez lui. Mais au fur et à mesure qu’il avance, les liens qu’il tisse en chemin compliquent son plan final, notamment après sa rencontre avec Laurent, un enfant qui doit guider la résurrection de l’humanité.

Un trailer pour The Walking Dead : Daryl Dixon

The Walking Dead : Daryl Dixon sera diffusée sur la chaîne américaine AMC à partir du 10 septembre prochain.

Clémence Poésy, Adam Nagaitis, Anne Charrier, Eriq Ebouaney, Laika Blanc Francard, Romain Levi et Louis Puech Scigliuzzi complètent le casting de ce cinquième spin-off et sixième série basée sur la licence The Walking Dead créée par Robert Kirkman, Tony Moore et Charlie Adlard.