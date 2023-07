The Walking Dead : The Ones Who Live sera le nom du spin-off dédié à Rick et Michonne

Andrew Lincoln et Danai Gurira vont de nouveau incarner les amants maudits dans la série télévisée The Walking Dead : The Ones Who Live.

Anciennement connu sous le nom de The Walking Dead : Rick & Michonne, le spin-off The Walking Dead : The Ones Who Live a pour titre une référence directe à la dernière réplique de l’épisode final de The Walking Dead qui était prononcée par Judith. L’histoire d’amour entre les deux personnages va prendre une autre tournure :

Maintenus à l’écart par la distance, par une puissance imparable, par les fantômes de qui ils étaient, Rick et Michonne sont projetés dans un autre monde, construit sur une guerre contre les morts… Et finalement, une guerre contre les vivants. Peuvent-ils se retrouver ? Et retrouver qui il étaient dans une situation qu’ils n’ont jamais connus auparavant ?

Un teaser pour The Walking Dead : The Ones Who Live

The Walking Dead : The Ones Who Live sera diffusée sur la chaîne américaine AMC en 2024.

La casting comprend Andrew Lincoln dans le rôle de Rick Grimes, un ancien shérif adjoint du comté de King, en Géorgie, et l’ancien chef de la zone de sécurité d’Alexandria qui était présumé mort après “What Comes After”, Danai Gurira dans le rôle de Michonne, une guerrière maniant le katana et la partenaire romantique de Rick qui a quitté le groupe pour partir à la recherche de son amant après “What We Become”, Pollyanna McIntosh dans le rôle de Jadis Stokes/Anne, l’adjudant du Civic Republic Military qui a disparu avec Rick Grimes à bord de l’hélicoptère du CRM dans “What Comes After” et Lesley-Ann Brandt dans le rôle de Pearl Thorne.