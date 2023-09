Encounters : un docu-série qui explore le contact de l’homme avec les extraterrestres

Une explication sur la vie extraterrestre à travers la science pour guider les croyants vers des réponses à une époque où la question de savoir si les humains sont seuls ou non dans l'univers semble particulièrement cruciale.

Réalisée par Yon Motskin avec l’aide d’Amblin Television, Boardwalk Pictures et Vice Studios pour Netflix, Encounters retrace quatre histoires “vraies” sur des manifestations d’un autre monde. Chaque épisode, à la fois cinématographique et très documenté, revient sur un événement unique, à savoir d’étranges lumières dans le ciel d’une petite ville du Texas, des engins spatiaux submersibles qui hantent un village côtier du Pays de Galles, une rencontre avec des extraterrestres dans une cour d’école au Zimbabwe et une intelligence non humaine qui interviendrait dans une centrale nucléaire au Japon. En plus de ces récits remarquables, Encounters inclut des révélations de dénonciateurs militaires et de programmes clandestins du Pentagone (un édifice abrite le quartier général du département de la Défense des États-Unis), invitant le public à mettre son scepticisme de côté.

Un trailer pour Encounters

Encounters sera diffusé en exclusivité sur la plateforme de streaming Netflix à partir du 27 septembre prochain. Kevin Knuth, astrophysicien et ancien chercheur à la NASA, David Clarke, journaliste, Tony Cowan, ancien officier de la Royal Air Force, Eric MacLeish, avocat, Matthew Roberts, cryptologue au sein des services de renseignement de la marine, Sara Vanden Berge, rédactrice en chef du Stephenville Empire-Tribune, Lee Roy Gaitan, agent de police du comté d’Erath, au Texas, et Robert Powell, ingénieur en nanotechnologie et cofondateur de la Scientific Coalition for UAP Studies, ont été interviewés par l’équipe de production pour confronter les témoignages.

Yon Motskin a dit :

Les OVNIS, les phénomènes aériens non identifiés, l’intelligence non-humaine, quel que soit le nom qu’on lui donne… Je ne le savais pas avant, mais maintenant je pense que cela existe. Ces phénomènes existent. Les gens commencent tout juste à accepter d’en parler.