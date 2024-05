Netflix et Roblox collaborent à la construction d’un parc d’attractions virtuel axé sur la synergie

Les participants auront l'opportunité d'explorer des activités inspirées de Stranger Things, One Piece et Rebel Moon.

Tl;dr Netflix et Roblox collaborent pour un parc d’attractions numérique.

Le parc Nextworld comprend des activités sur les séries populaires de Netflix.

Les jeux et l’exploration du parc récompensent les utilisateurs avec des objets de collection.

Il existe également un espace commun pour regarder les contenus de Netflix.

Une collaboration innovante entre Netflix et Roblox

Netflix, le géant du streaming, s’associe avec Roblox, la plateforme de création de jeux, pour lancer un parc d’attractions numérique innovant. Nommé “Netflix Nextworld”, ce projet ambitieux est actuellement en phase de test avant son lancement officiel.

Des expériences basées sur vos séries préférées

Netflix Nextworld offre à ses utilisateurs une plongée passionnante dans l’univers de leurs séries préférées. L’initiative est “destinée à rapprocher les fans des divertissements qu’ils adorent”. Les activités sont inspirées de diverses franchises populaires notamment “Stranger Things”, “One Piece”, “Cobra Kai” et même les films de Zack Snyder, Rebel Moon, suscitant un sentiment controversé parmi le public. Une attraction est également prévue autour du prochain dessin animé “Jurassic World: Chaos Theory”. Le parc est conçu comme un parc d’attractions traditionnel où l’on retrouve des mini-jeux à profusion et une multitude d’easter eggs à découvrir.

Des récompenses pour les joueurs assidus

Participer aux jeux et explorer le parc permet aux utilisateurs de gagner divers objets de collection et des accessoires provenant de différentes séries. Ces récompenses peuvent ensuite être utilisées pour décorer un espace privé nommé “Fan Pod”. Parmi les prix se trouvent une tête en peluche Demogorgon et le fameux drapeau de One Piece.

Un espace commun pour visualiser du contenu Netflix

Enfin, l’attraction présente également un espace partagé appelé le “Streamship”. Cet espace offre aux utilisateurs la possibilité de regarder ensemble du contenu Netflix. Ce “foyer dans Nextworld” proposera des “fonctions sociales” et organisera des événements, tels que des premières et des soirées visionnage.

L’univers virtuel Netflix Nextworld, accessible sur toutes les consoles compatibles avec Roblox, ainsi que sur mobile et PC/Mac, promet de nombreuses surprises. Restons donc en alerte pour un éventuel mini-jeu basé sur le crooner au volant.