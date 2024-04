Walmart propose aux enfants d’acheter des objets réels dans Roblox

Les adolescents âgés de 13 ans et plus ont la possibilité de faire leurs achats dans des boutiques virtuelles avant de se faire livrer les produits à domicile.

Tl;dr Le programme Discovered de Walmart s’élargit pour permettre aux adolescents d’acheter des produits réels.

La plateforme s’intègre à certains jeux, comme Roblox et propose des produits de créateurs partenaires

A l’achat d’un objet, une version virtuelle jumelle est offerte.

Roblox ne prélève pour l’instant aucune commission sur ces ventes.

Une nouvelle étape en e-commerce : l’expérience Walmart Discovered

Walmart s’est toujours efforcé de rester à la pointe des nouvelles tendances commerciales. L’année dernière, le géant de la distribution a introduit “Discovered”, initialement lancé comme service permettant aux enfants d’acheter des objets virtuels pour le jeu Roblox. Le concept prend aujourd’hui une tournure différente.

Quand l’achat virtuel devient réel

Aujourd’hui, l’ampleur du partenariat entre Walmart et Roblox s’élargit avec un programme pilote qui propose aux adolescents de plus de 13 ans des produits bien réels, stockés sur des étagères virtuelles. Ces adolescents peuvent naviguer et essayer des objets dans des boutiques virtuelles, avant d’être redirigés vers le site en ligne de Walmart pour y finaliser leurs achats.

Parmi les produits proposés, on retrouve des articles créés par des concepteurs générant du contenu par l’utilisateur tels que MD17_RBLX, Junozy, et Sarabxlla. Parmi les premiers produits bénéficiant d’un traitement dual IRL (In Real Life) et virtuel, on peut citer un sac à main en crochet de No Boundaries, un gobelet en acier inoxydable de TAL et des écouteurs Bluetooth Onn.

Des évolutions notables à prévoir

Durant cette phase pilote s’étalant sur le mois de mai, Roblox n’aura pas de commission sur les ventes physiques réalisées dans le cadre de l’expérience Walmart Discovered. Cependant, les paramètres du partenariat pourraient évoluer à mesure que Roblox collecte davantage de données sur l’engouement des personnes pour ces achats réels dans les magasins virtuels.

L’E-commerce transforme le monde virtuel

Ces évolutions peuvent sembler être une manière inhabituelle et potentiellement exploitatrice de tirer profit des adolescents, voire de l’argent de leurs parents. Cependant, ces tests font partie intégrante des efforts de l’entreprise pour transformer Roblox en un marché en ligne global. L’arrivée de Walmart dans cette sphère ne fait que confirmer cette tendance.