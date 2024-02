Roblox intègre une traduction de chat en temps réel grâce à son propre modèle linguistique d’IA

Ce système identifie même les expressions et les abréviations spécifiques à Roblox.

Tl;dr Roblox compte plus de 70 millions d’utilisateurs actifs quotidiens.

L’équipe a développé un outil de traduction chat IA en temps réel.

L’outil traduit 16 langues et les spécificités du langage Roblox.

Des efforts supplémentaires sont en cours pour traduire des contenus visuels et vocaux.

Roblox au cœur de l’innovation mondiale du jeu

Après près de 18 ans d’existence, Roblox, avec ses 70 millions d’utilisateurs actifs chaque jour, ne montre aucun signe de ralentissement. En effet, le géant du jeu en ligne innove constamment pour stimuler sa communauté, déjà massive.

Une traduction fluide pour une meilleure expérience

Un des grands projets récents de Roblox consistait à développer son propre “modèle de langue de grande taille basé sur un transformateur” (LLM) pour offrir une expérience de chat en temps réel, accessible à une communauté mondiale. Selon le directeur technique Daniel Sturman, cet outil permet non seulement la prise en charge fluide des 16 langues utilisées sur Roblox, mais aussi la reconnaissance des spécificités linguistiques propres à la plateforme.

Des avancées pour un avenir sans frontières de langue

Mais les efforts de Roblox ne s’arrêtent pas à la traduction de texte. L’équipe envisage effectivement de traduire automatiquement les “textes sur les images, les textures, les modèles 3D” et plus encore. Et pour couronner le tout, il semble que la possibilité de traductions automatiques des chats vocaux soit envisageable pour que tous les joueurs du monde puissent converser sans obstacles linguistiques.