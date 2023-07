Roblox arrive sur les casques de réalité virtuelle Meta Quest. Pour les plus de 13 ans uniquement.

Le jeu immensément populaire de création de jeux en ligne Roblox arrive dans la réalité virtuelle, et ce, grâce à la plateforme Meta Quest. C’est le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, qui en a fait l’annonce, rapidement suivi d’un post sur le blog officiel de Roblox. Une version bêta de l’app arrivera dans quelques semaines, selon le multimilliardaire américain, et sera accessible via l’App Lab dédié de la plateforme Quest.

Roblox arrive sur les casques de réalité virtuelle Meta Quest

Cette bêta sera plus précisément disponible pour les casques Quest 2 et Quest Pro, ce qui signifie que les possesseurs d’un casque OG Quest ne pourront en profiter. Le casque Quest 3 récemment annoncé n’a, quant à lui, pas été mentionné, mais cela signifie très probablement simplement qu’il ne sera pas sorti à temps pour cette phase de bêta. Une première version finalisée du jeu, cependant, serait très attrayante. Avoir un tel titre au lancement pour le Quest 3 serait une véritable aubaine, sachant que Roblox compte plus de 66 millions d’utilisateurs quotidiens actifs sur toutes ses plateformes.

Pour ce faire, le jeu sera totalement cross-platform. Autrement dit, tout ce avec quoi vous interagirez et tout ce que vous ferez, que ce soit sur votre smartphone ou sur une console, devrait être disponible en réalité virtuelle. Cela dépend cependant du développeur. L’équipe Roblox encourage activement les développeurs à réaliser leurs expériences en réalité virtuelle avec un futur ensemble d’outils dédiés qui sera accessible via le Creator Dashboard. Un nouveau type d’appareil VR apparaîtra bientôt sur ce dashboard, aux côtés des traditionnels desktop, mobile, tablette et console.

Pour les plus de 13 ans uniquement

Meta a récemment abaissé l’âge minimum pour utiliser un casque Quest, le passant de 13 à 10 ans, mais ce changement ne concernera pas Roblox. Il faudra en effet toujours avoir au moins 13 ans pour utiliser cette app en réalité virtuelle. Ce qui est probablement une bonne chose quand on connaît la nature addictive de ce titre et les craintes associées quant à la sécurité des plus jeunes.