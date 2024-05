Le prochain jeu Sonic de Sega ressemble étonnamement à Fall Guys

La sortie du jeu Sonic Rumble est prévue pour cet hiver.

Sega dévoile Sonic Rumble, exclusivement pour mobile

Sega, le géant du jeu vidéo, a récemment fait une annonce captivante : le lancement d’une nouvelle itération de la célèbre série Sonic, intitulée Sonic Rumble. A la surprise de tous, elle sera exclusivement disponible sur les appareils mobiles.

Sonic Rumble : un défi direct à Fall Guys

Sonic Rumble, un “jeu d’action multijoueur”, résonne de manière frappante avec Fall Guys de Mediatonic. D’ailleurs, ce dernier dispose même d’une version appelée “Sonic’s Adventure”. Tout comme Fall Guys, Sonic Rumble est un jeu de style “battle royale” pouvant accueillir jusqu’à 32 joueurs où le dernier debout sort victorieux. De plus, les joueurs peuvent dans ce jeu collectionner des anneaux pour obtenir de nouveaux costumes et accessoires.

Fall Guys n’est cependant pas le premier jeu à avoir stimulé la concurrence. **Kitka Games** a lancé Stumble Guys, (“Grand changement de nom”, plaisante Sega), avec un succès phénoménal au début de l’année 2021. Sega semble vouloir suivre la même approche en se concentrant sur l’audience des utilisateurs mobiles.

Test bêta de Sonic Rumble : c’est à vous de jouer !

Bien que sa sortie ne soit prévue que pour l’hiver, Sega offre la possibilité de s’engager bien plus tôt dans l’action via un recrutement pour des tests clos bêta. Ces tests auront lieu à différentes périodes entre le vendredi 24 mai et le dimanche 26 mai. Les inscriptions sont disponibles sur le site de Sega avant le dimanche 19 mai à 23 h 59 PT.

Si vous êtes sélectionnés, vous recevrez un e-mail de confirmation de Sega. En attendant, une bande-annonce présentant Sonic Rumble est disponible. Profitez-en pour jeter un coup d’œil à ce qui vous attend !