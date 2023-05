Fall Guys : l’éditeur de niveaux arrive le 10 mai prochain

Pour sa saison 4, Fall Guys s'offre un éditeur de niveaux. De quoi imaginer des Rounds toujours plus fous.

Depuis que la pandémie a déferlé sur le monde en 2020, le jeu Fall Guys n’a cessé d’ajouter de nouveaux éléments à son gameplay et de se rendre disponible sur un maximum de plateformes. Aujourd’hui, les développeurs sont prêts à introduire une fonctionnalité très appréciée de certains : un éditeur de niveaux.

Pour sa saison 4, Fall Guys s’offre un éditeur de niveaux

Fall Guys Creative arrive le 10 mai prochain, dans le cadre de la Saison 4 du jeu. L’éditeur de niveaux vous permettra de créer des Rounds tout à fait viables en utilisant une grande variété d’items, ennemis et obstacles emblématiques. Le développeur Mediatonic encourage les joueurs à utiliser les outils qui seront mis à leur disposition pour “enfin concevoir le Round de leurs rêves”.

Une fois que vous avez terminé la conception de votre Round et que vous l’avez testé, vous pouvez le partager avec vos amis via un lobby privé ou à plus grande échelle avec la communauté tout entière. Le développeur explique qu’il mettra aussi en place une liste des niveaux les plus appréciés pour mettre en avant leurs concepteurs. Ceux-ci apparaîtront dans un onglet dédié dans l’interface.

De quoi imaginer des Rounds toujours plus fous

Pour montrer ce qu’il sera possible de faire avec ces nouveaux outils de création, Mediatonic propose plus de 50 nouveaux Rounds conçus par des créateurs professionnels en utilisant les outils qui seront à disposition des joueurs. Voilà qui ressemble beaucoup à la manière dont Super Mario Maker 2 gère tous ses niveaux. Le 10 mai prochain, 20 niveaux seront accessibles, les autres arriveront plus tard dans la saison.

Si cet éditeur de niveaux représente certainement la fonctionnalité principale de cette saison 4, ce n’est pas la seule nouveauté. Les joueurs auront aussi droit à de nouveaux costumes et items dans le magasin. Mediatonic tease aussi de nouvelles futures collaborations, mais aucun détail n’a pour l’instant fuité. Ces partenariats seront très certainement en relation avec certains nouveaux costumes. Le jeu a par exemple déjà proposé des costumes de Sonic the Hedgehog, Doom, Ghost of Tsushima et d’autres licences cultes.