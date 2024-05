Donjons et Dragons débarque dans Dead by Daylight

Découvrez davantage de détails sur la dernière collaboration du succès d'horreur la semaine prochaine.

Tl;dr Dead by Daylight prévoit un nouveau chapitre surprenant.

Le jeu s’associe à Donjons et Dragons.

Des détails seront révélés lors d’un stream le 14 mai.

Behaviour Interactive pourrait réserver d’autres surprises.

Une rencontre inattendue

Préparez-vous à un crossover surprenant : Dead by Daylight s’associe à Donjons et Dragons. Cette association originale a été dévoilée par Behaviour Interactive dans une courte bande-annonce, suscitant une grande attente chez les fans.

Deux univers qui dénient les Attentes

Alors que les deux franchises ne sont normalement pas associées à l’horreur, elles rejoignent aujourd’hui leurs forces dans un chapitre à venir. C’est un choix atypique, mais qui saura “sensibiliser les fans”, toujours en quête de nouveautés. Cependant, aucun détail n’a été communiqué concernant les nouvelles modalités de jeu.

Listen closely to the voice in the darkness… pic.twitter.com/krNbZQnanH — Dead by Daylight (@DeadbyDaylight) May 9, 2024

Un événement à ne pas manquer

Pour en savoir plus, il faudra attendre le 14 mai. Un stream officiel de l’anniversaire de Dead by Daylight aura lieu à partir de 11AM ET. Au programme : révélation du chapitre Donjons et Dragons et un aperçu global de l’avenir du jeu pour les prochains mois.

Sans compter que Behaviour Interactive pourrait encore nous surprendre. Le développeur, reconnu pour son goût du spectacle, pourrait probablement dévoiler d’autres énigmes ou projets. Tenons-nous prêts pour l’inattendu. Dead by Daylight a encore des surprises dans ses cartons…