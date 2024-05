Nintendo dévoile une collection de speedrunning NES, inspirée d’une cartouche ultra-rare de 1990

Le Nintendo World Championships : NES Edition débarquera sur Switch le 18 juillet.

Tl;dr Nouveau jeu Nintendo basé sur le speedrunning à venir.

150 défis de speedrunning provenant de 13 jeux NES différents.

Le jeu reprend le nom du tournoi sportif traditionnel de l’entreprise.

Pré-commandes pour la version digitale disponibles, édition physique en préparation.

Le retour d’une tradition : Nintendo et le speedrunning

Amateurs de jeux rétro, réjouissez-vous ! Nous avons le plaisir d’annoncer une initiative audacieuse et nostalgique de la part de Nintendo. S’inscrivant dans une tradition honorée par le temps, celle du speedrunning, Nintendo présentera prochainement un jeu surprenant pour sa console Switch : Nintendo World Championships: NES Edition, disponible dès le 18 juillet.

Un défi nostalgique et compétitif

Le jeu est une compilation de 150 défis de speedrunning, tirés de 13 jeux classiques du NES. Parmi ceux-ci, on retrouve des titres emblématiques tels que Legend of Zelda, Metroid, et Super Mario Bros. Pour ceux qui ont connu les sorties de NES Remix sur Wii U, ces défis sont certainement familiarisés. Ces compétitions renferment une sensation de tournoi avec des tableaux de classement des scores en ligne et une coopération locale de 8 joueurs.

Un héritage compétitif

Si le nom de Nintendo World Championships résonne en vous, c’est parce qu’il s’inspire du tournoi eSport de la compagnie. La tradition remonte à 1990, lors d’une compétition nationale organisée dans 29 villes. Ce pari audacieux a aussi engendré une cartouche NES ultra-rare, rassemblant des mini-jeux tels que Super Mario Bros, Tetris, et Rad Racer, une pièce de collection qui se revendrait aujourd’hui à 175 000$ !

Avis aux collectionneurs

Les précommandes de la version numérique du jeu sont ouvertes sur l’eShop. Mais pour ceux qui préfèrent le toucher du matériel, une édition physique sera également proposée. Cette dernière comprendra 13 cartes artistiques, cinq épingles et une cartouche de jeu. Elle inclura également un hommage nostalgique : une cartouche NES commémorative dorée – malheureusement non-fonctionnelle. La version numérique coûte 30$, tandis que l’édition physique deluxe est à 60$. À vous de choisir !