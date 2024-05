Return to Monkey Island arrive sur Apple Arcade en juin

Le jeu Where Cards Fall sera également disponible pour l'Apple Vision Pro à partir du 30 mai.

Tl;dr Apple enrichit son service d’abonnement Arcade avec de nouveaux titres.

Le jeu Return to Monkey Island sera disponible en juin.

D’autres jeux comme Rabbids et Tomb of the Mask seront ajoutés.

Where Cards Fall sera le premier à arriver sur Apple Vision Pro.

Un vent de nouveauté souffle sur le service de jeux vidéo Apple Arcade

Le paysage vidéoludique de Apple Arcade se renouvelle avec vigueur. En effet, la firme de la pomme enrichit son service d’abonnement aux jeux vidéos en y introduisant des titres inédits dès le début du mois de juin. Certainement une nouvelle qui ravira les amateurs de jeu sur Apple.

Retour aux origines avec Return to Monkey Island

Le plus marquant reste sans conteste le retour de la franchise Monkey Island. Return to Monkey Island, signé par le créateur original de la série, Ron Gilbert, marque une première depuis Monkey Island 2: LeChuck’s Revenge, paru en 1991. Ce nouveau volet reprend les aventures du pirate Guybrush Threepwood, toujours aux prises avec les mystères de Monkey Island.

De nouveaux jeux en approche

Mais la liste ne s’arrête pas là. D’autres jeux tels que Rabbids: Legends of the Multiverse de Ubisoft, Tomb of the Mask de Playgendary et Fabulous – Wedding Disaster de GameHouse vont également intégrer l’offre d’Apple Arcade, tous disponibles à partir du 6 juin.

Une première pour Apple Vision Pro

Cependant, avant que ces jeux ne soient disponibles sur Arcade, le Apple Vision Pro accueillera en exclusivité le jeu Where Cards Fall. Ce jeu de puzzle primé présente une narration intimiste dont le gameplay tactile est pensé spécifiquement pour le casque de réalité mixte de Apple. La sortie de Where Cards Fall sur Apple Vision Pro est prévue pour le 30 mai.