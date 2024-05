Les précommandes de Ghost of Tsushima sur PC annulées dans les pays sans accès au PSN

On a l'impression de déjà connaître cela, n'est-ce pas ?

Tl;dr Les précommandes de Ghost of Tsushima Director’s Cut annulées et remboursées.

Les plates-formes Steam, Green Man Gaming, Epic Games Store concernées.

Compte PSN nécessaire pour jouer, non disponible dans certains pays.

Le jeu devrait sortir sur PC ce jeudi.

Les précommandes de Ghost of Tsushima annulées

Des clients qui avaient précommandé la version PC du jeu Ghost of Tsushima Director’s Cut ont été informés ce week-end de l’annulation de leurs achats, qui ont fait l’objet d’un remboursement automatique.

Des erreurs de communication entre les revendeurs

Ces annulations ont particulièrement touché les pays qui n’ont pas accès au PlayStation Network (PSN). Steam, Green Man Gaming et l’Epic Games Store sont les principales plateformes concernées par ces annulations, rapporte Eurogamer.

Il semble y avoir une mésentente entre le développeur, Sucker Punch, et les revendeurs : ces derniers affirmaient qu’un “compte PSN ne sera nécessaire que pour le mode multijoueur” du jeu. Or, certains utilisateurs pourraient se retrouver incapables de jouer, même en mode solo.

Choix regrettables et silence embarrassé

Selon Eurogamer, les personnes concernées ont été informées par courriel que leur achat était remboursé. La raison invoquée ? “L’éditeur de ce jeu exige désormais un compte secondaire pour jouer à certaines parties de ce jeu – et ce compte ne peut pas être créé depuis votre pays.”

De plus, avec plus de 170 pays sans PSN, Ghost of Tsushima a été retiré de la liste des jeux disponibles sur Steam, comme le rapportent PCGamer et d’autres médias. Sony, la société mère de Sucker Punch, n’a pour l’heure fait aucun commentaire sur la question.

Une sortie sous tension

Malgré ces péripéties, la version PC de Ghost of Tsushima Director’s Cut est toujours prévue pour ce jeudi. Un lancement qui semble cependant mal engagé au vu de ces circonstances. Le monde du jeu vidéo est à nouveau secoué par une polémique qui interroge sur les politiques commerciales de certains éditeurs.