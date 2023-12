Quel acteur pour incarner Jin Sakai dans l’adaptation cinématographique de Ghost of Tsushima ?

Focus sur les acteurs qui seraient parfaits pour incarner le personnage principal Jin Sakai de Ghost of Tsushima au cinéma.

Tl;dr Chad Stahelski réalisera le film Ghost of Tsushima pour Sony Pictures Entertainment et PlayStation Productions.

Le choix de l’acteur pour le personnage principal, Jin Sakai, est crucial.

Daisuke Tsuji, qui a incarné Jin Sakai dans le jeu éponyme de Sucker Punch Productions, pourrait être un bon choix.

Plusieurs autres acteurs sont également envisagés pour le rôle de Jin Sakai.

Une adaptation cinématographique pour Ghost of Tsushima

Sony a misé sur Chad Stahelski, réalisateur réputé pour son travail sur la franchise John Wick, pour adapter le jeu vidéo Ghost of Tsushima sur le grand écran. Le choix de l’acteur pour incarner le personnage principal, Jin Sakai, est crucial pour le succès du film.

Des candidats potentiels

Plusieurs noms circulent pour le rôle de Jin Sakai. Le comédien nippo-américain Daisuke Tsuji, qui a prêté sa voix et son apparence au personnage dans le jeu vidéo Ghost of Tsushima, est un choix évident pour beaucoup. Son interprétation du personnage a marqué les esprits, faisant de Jin un samouraï prêt à tout pour gagner. Toutefois, sa relative inexperience dans le domaine du cinéma pourrait être un obstacle.

D’autres acteurs sont également en lice. Andrew Koji, star de la série d’arts martiaux Warrior, a exprimé son envie d’incarner Jin Sakai. Avec son expérience des séquences d’action et des combats à l’épée, il pourrait être un choix solide. Show Kasamatsu, connu pour ses rôles dans Gannibal et Tokyo Vice, est également un candidat sérieux, malgré sa relative obscurité.

Les autres prétendants

Plusieurs autres acteurs sont également envisagés. Brian Tee, acteur expérimenté ayant joué dans des blockbusters américains comme Fast and Furious: Tokyo Drift ou Jurassic World, pourrait apporter une touche plus sombre au personnage de Jin Sakai dans le film Ghost of Tsushima. Sen Mitsuji, bien qu’ayant peu d’expérience, a un look distinctif qui pourrait convenir au personnage. Tatsuya Fujiwara, connu pour son rôle dans Battle Royale, pourrait apporter une intensité intéressante au personnage avec son expérience. Enfin, Mackenyu, acteur montant ayant joué dans One Piece ou Pacific Rim: Uprising, a l’expérience de l’action nécessaire pour le rôle.