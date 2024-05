Helldivers 2 sur PC : Sony abandonne l’obligation de lier un compte PSN

Suite à de nombreuses critiques sur les réseaux sociaux, Sony a finalement renoncé à obliger les joueurs de Helldivers 2 sur PC à lier leur compte Steam au PSN.

Sony a officiellement renoncé à imposer aux joueurs de Helldivers 2 sur PC la liaison de leur compte Steam au PSN (PlayStation Network). Cette décision survient après un mouvement de boycott, de critiques négatives et de remboursements massifs durant le week-end. Le passage d’un compte PSN optionnel à obligatoire pour les joueurs de Helldivers 2 a suscité la colère de la communauté, notamment parce que 121 pays auraient été empêchés de jouer en raison de l’indisponibilité du service PSN.

Helldivers fans — we’ve heard your feedback on the Helldivers 2 account linking update. The May 6 update, which would have required Steam and PlayStation Network account linking for new players and for current players beginning May 30, will not be moving forward.

We’re still…

— PlayStation (@PlayStation) May 6, 2024