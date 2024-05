Sony abandonne rapidement l’exigence PSN pour Helldivers 2 sur PC

Suite à une avalanche de plaintes de la part des utilisateurs, la mise à jour du 6 mai n'aura finalement pas lieu.

Après avoir créé un grand tumulte parmi les joueurs de Helldivers 2 sur PC, en les forçant à lier leur compte Steam au PlayStation Network (PSN), Sony décide de faire machine arrière. Le géant du jeu vidéo abandonne l’idée de lancer la mise à jour du 6 mai qui aurait exigé la liaison des comptes.

Dans une déclaration, l’entreprise a exprimé : “Helldivers fans — we’ve heard your feedback on the Helldivers 2 account linking update“. En témoignant de l’importance de l’écoute et de la réactivité face aux retours de la communauté, Sony ses dispositions à maintenir une relation de qualité avec ses utilisateurs. Le CEO d’Arrowhead, Johan Pilestedt, a également mis en avant le soutien de la communauté.

Ouch, right in the review score 😢🤕

Well, I guess it's warranted. Sorry everyone for how this all transpired. I hope we will make it up and regain the trust by providing a continued great game experience.

I just want to make great games! pic.twitter.com/EPO7apDUlc

— Pilestedt (@Pilestedt) May 3, 2024