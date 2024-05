Les joueurs de Helldivers 2 sur PC contraints de se connecter à un compte PSN : polémique en vue !

Lors de son lancement, le jeu n'avait pas besoin de cette étape.

Face à l’évolution des éditeurs de jeux vidéo, les joueurs de Helldivers 2 doivent maintenant faire face à un changement majeur : ils sont obligés de jumeler leur compte de jeu à un compte PlayStation. Cette contrainte a créé une onde de choc dans la communauté, exacerbant la frustration des utilisateurs.

Selon Sony, l’éditeur de Helldivers 2, cette mesure a été mise en place pour “protéger les joueurs des nuisances et des abus en permettant l’exclusion des joueurs qui se livrent à ce type de comportement”. L’éditeur invoque ainsi l’excuse des quelques “mauvaises graines”. Cependant, cette explication peine à apaiser le mécontentement général.

A community manager in the H2 Discord has said this is Sony's decision and the studio is still waiting on info for people living in regions that don't support PSN accounts. pic.twitter.com/mWKtzanlBe

— AmericanTruckSongs9 (@ethangach) May 3, 2024