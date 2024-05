LinkedIn propose désormais des jeux type Wordle à jouer chaque jour

Combien de temps avant « Ce que j'ai appris sur les ventes B2B en jouant à Crossclimb » ?

Tl;dr LinkedIn s’aventure dans l’univers des jeux de réflexion.

Trois jeux similaires au style Wordle sont désormais disponibles.

Les jeux ont été conçus par l’équipe d’actualités de LinkedIn.

Objectif : Provoquer une réflexion différente et favoriser la connexion au réseau.

LinkedIn se jette dans l’arène du jeu

LinkedIn, mieux connu comme le réseau professionnel par excellence, a fait une incursion remarquable dans le domaine des jeux. La plateforme a officiellement lancé une série de jeux de puzzle façon « Wordle », plusieurs semaines après leur découverte inopinée dans l’application.

Un éventail de jeux de réflexion

D’abord, le réseau lance trois jeux : Pinpoint, un jeu de mots où les joueurs doivent deviner le thème commun à une série de mots; Queens, un jeu de puzzle ressemblant à un mélange de Sudoku et de Minesweeper; et Crossclimb, un jeu de trivia incluant la devinette de plusieurs mots de quatre lettres à placer dans un ordre spécifique.

LinkedIn qualifie ces jeux comme étant orientés vers la « pensée », même si leur format est familier pour les fans de l’application de jeux du New York Times. Chaque jeu ne peut être joué qu’une fois par jour, et les joueurs peuvent partager leur score avec leurs amis via des messages remplis d’emoji suggestifs, à l’image de la grille « Wordle ».

Une incursion stratégique

Ces jeux rappellent étrangement le succès que le New York Times a connu avec Wordle en 2022, et d’autres publications ont cherché à reproduire avec leur propre gamme de jeux de mots et de puzzles. Interrogé à ce sujet, le rédacteur en chef de LinkedIn et vice-président produit, Dan Roth, a affirmé que l’inspiration ne vient pas du succès récent de Wordle ou de l’application de jeux du NYT. Selon lui, l’idée remonte en réalité à plus de 100 ans, avec la création de la « toute première grille de mots croisés » publiée par le journal The New York World.

Les jeux, a affirmé Roth, « ne sont pas conçus uniquement pour être joués », en précisant que l’idée était d’offrir des jeux qui « permettent de penser différemment et de se connecter avec son réseau ».

Rendez-vous sur LinkedIn pour découvrir ces nouveaux jeux.