LinkedIn développe des jeux intégrés pour vous divertir durant votre recherche d’emploi

Il semblerait que le classement des entreprises dans les jeux sera basé sur les scores de leurs employés.

LinkedIn, la plateforme incontournable de réseautage professionnel va bientôt vivre une transformation. Cette dernière prévoit de stimuler l’engagement de ses utilisateurs en leur offrant autre chose que le réseautage : des jeux basés sur des puzzles.

En plus d’offrir une distraction distrayante, ces puzzles auront une dimension compétitive. Le succès des joueurs, majoritairement des salariés, se répercutera directement sur le classement de leur entreprise dans ces jeux, créant ainsi un lien entre l’univers du travail et celui du divertissement.

BREAKING: #LinkedIn is working on IN-APP GAMES!

There are going to be a few different games and companies will be ranked in the games based on the scores of their employees!

Pretty cool and fun, in my opinion! pic.twitter.com/hLITqc8aqw

— Nima Owji (@nima_owji) March 16, 2024